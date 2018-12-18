محافظ المنيا: استرداد 220 فدانا من أملاك دولة بديرمواس

قال محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، إن الوحدة المحلية لمركز ديرمواس نجحت في استرداد 220 فدانا من الأراضي التابعة لأملاك الدولة خلال حملة مكبرة للوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بقرية دلجا، بعد إزالة التعديات عليها، وإزالة المباني المقامة.

وأضاف المحافظ، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملات تهدف إلى الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة داخل زمام المحافظة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.

ومن جانبه، قال علي غلاب رئيس المركز، إن الحملة أسفرت أيضا عن إزالة حالة تعد بنزلة البدرمان على مساحة 68 مترا من أملاك الدولة بالقرية.

كان المحافظ قد وجه بضرورة التصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة، وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التي لا تزال في المهد.