ليفربول يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بأهداف النجم محمد صلاح

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، حيث شهد إدخال اللغة العربية في 18 ديسمبر 1973 ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.



ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة أهداف للنجم المصري "محمد صلاح" نجم الفريق، وكتبت عبارة "إِنَّ الَّذي مَلَأَ اللُغاتِ مَحاسِنا.. جَعَلَ الجَمالَ وَسَرَّهُ في الضادِ".. نهنئ جميع محبي ليفربول العرب باليوم العالمي للغة".



ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، حيث لم يهزم في أول 17 جولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.



ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن، برصيد 10 أهداف متساويًا مع الجابوني بير أوباميانج، مهاجم أرسنال.



يشار إلى أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.