"أولاد الناس.. ثلاثية المماليك" أحدث إصدارات نهضة مصر

صدر حديثا عن دار نهضة مصر رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، للكاتبة ريم بسيونى، وستنظم الدار حفل توقيع للرواية الجديدة، يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، بمكتبة الدار في المهندسين.



تتكون الرواية من ثلاثة أجزاء، تعتمد كلها على سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني لمصر، وذبح طومان باي وتعليق رأسه على باب زويلة في القاهرة، ويقوم السرد في الرواية عبر ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي رومانسي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وشعبها، في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.



وتستعرض أيضًا الرواية آثار الحكم المملوكي، الذي لا زال حتى يومنا هذا، وتختلط النظرة بشأنه فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من أماكن عدة إلى مصر وهم أطفال، فتدربوا كجنود وتابعين لسلاطين وأمراء مارسوا التسلط على المصريين، ومن جانب لا يمل المصريون من ذكر انتصارات المماليك على التتار والصليبيين، وكيف حموا مصر من غزواتهم على مدار قرون، إلى جانب أثرهم المعماري والتعليمي والخيري في بناء المساجد والمدارس والأسواق، لذا يبقى مسجد السلطان حسن وقصة بنائه وحضوره في تاريخ تلك المرحلة رابطا هاما عبر الأجزاء الثلاثة، وتم اختياره لكونه أهم مسجد في تاريخ المسلمين، من حيث المعمار والمساحة والحجم وتكلفة البناء إلى عصرنا هذا.



ريم بسيوني، أستاذة للغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على الدكتوراه في جامعة أُكسفورد ببريطانيا، ولها عدة كتب ودراسات علمية كذلك، وقد تم ترجمة عدة أعمال لها إلى لغات مختلفة.



ولا يعد هذا التعاون الأول بين الدار والكاتبة ريم بسيونى، فقد سبق ونشرت نهضة مصر لها عدة روايات، منها: مرشد سياحى، أشياء رائعة، الحب على الطريقة العربية، بائع الفستق.