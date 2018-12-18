محافظ القليوبية يتفقد فعاليات "من أجل صحة أفضل لأبنائنا" بالمدارس

تفقد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، يرافقه طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سهير عبدالقادر، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، اليوم الثلاثاء، فعاليات المبادرة الرئاسية "من أجل صحة أفضل لأبنائنا" لفحص وعلاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدرسة الشهيد أحمد شعلان بإدارة شرق شبرا الخيمة.



وقال محافظ القليوبية، إن المبادرة تأتى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة لاستهداف 1892 تلميذًا للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة.



وتابع: "نوجه للرئيس عبدالفتاح السيسى الرئيس الوطنى العاشق لوطنه الشكر نيابة عن شعب مصر، لاهتمامه بالمصريين وإطلاق الحملات الدائمة للارتقاء بصحتهم".



ومن جانبها أكدت الدكتورة سهير عبدالقادر، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن هناك نجاحًا ملحوظًا للحملة التي تستهدف كل محافظات مصر، ووضع خريطة صحية حقيقية للمجتمع والتصدي لأي أمراض في المجتمع.



وبدوره قال "عجلان": إن الحملة الرئاسية لفحص فيروس "سي" ثم مبادرة الكشف عن الأنيميا وقصر القامة والسمنة تؤكد أن القيادة السياسية في مصر تسير في مسارها الصحيح، وستكون نتائجها هي توفير الصحة ونشر الحالة الإيجابية في المجتمع.