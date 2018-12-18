القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
محافظات
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:07 م

محافظ القليوبية يتفقد فعاليات "من أجل صحة أفضل لأبنائنا" بالمدارس

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم
أ ش أ
dostor.org/2440663

تفقد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، يرافقه طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سهير عبدالقادر، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، اليوم الثلاثاء، فعاليات المبادرة الرئاسية "من أجل صحة أفضل لأبنائنا" لفحص وعلاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدرسة الشهيد أحمد شعلان بإدارة شرق شبرا الخيمة.

وقال محافظ القليوبية، إن المبادرة تأتى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة لاستهداف 1892 تلميذًا للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة.

وتابع: "نوجه للرئيس عبدالفتاح السيسى الرئيس الوطنى العاشق لوطنه الشكر نيابة عن شعب مصر، لاهتمامه بالمصريين وإطلاق الحملات الدائمة للارتقاء بصحتهم".

ومن جانبها أكدت الدكتورة سهير عبدالقادر، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن هناك نجاحًا ملحوظًا للحملة التي تستهدف كل محافظات مصر، ووضع خريطة صحية حقيقية للمجتمع والتصدي لأي أمراض في المجتمع.

وبدوره قال "عجلان": إن الحملة الرئاسية لفحص فيروس "سي" ثم مبادرة الكشف عن الأنيميا وقصر القامة والسمنة تؤكد أن القيادة السياسية في مصر تسير في مسارها الصحيح، وستكون نتائجها هي توفير الصحة ونشر الحالة الإيجابية في المجتمع.

الآن

أبرز تعديلات قانون العمل الجديد بعد موافقة "قوى عاملة البرلمان"

السيسى فى منتدى "إفريقيا - أوروبا": القارة مؤهلة للتعامل مع الأدوات التكنولوجية

مدبولي يصدر قرارًا بإعادة تشكيل "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية" بقناة السويس

الليلة.. الموسيقار محمود سرور ضيف "الباز" في 90 دقيقة

ads
الأكثر قراءة

"البدوي" يعلن مقاضاة جريدة الوفد وتقديم شكوى لـ"الأعلى للإعلام"

تأجيل محاكمة حمو بيكا لـ31 ديسمبر

"الجنايات" تقضي بإعدام قاتل والدته بالمطرية

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الترجي التونسي بث مباشر في كأس العالم للأندية

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

"البدوي" يعلن مقاضاة جريدة الوفد وتقديم شكوى لـ"الأعلى للإعلام"

تأجيل محاكمة حمو بيكا لـ31 ديسمبر

"الجنايات" تقضي بإعدام قاتل والدته بالمطرية

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الترجي التونسي بث مباشر في كأس العالم للأندية

كشكول

رئيس جامعة المنوفية يستقبل مساعد الملحق الثقافى الليبى

«البحث العلمي» تنظم المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل

«التعليم» توجه خطاب رسمى للمديريات حول الاستعداد للامتحانات

بالصور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اللمسات النهائية للمستشفى التخصصي

«تعليم مطروح» يحيل خمسة معلمين للتحقيق

الأمصار

رئيسة وزراء بريطانيا تحاول الإفلات من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

بنسبة 13%.. ارتفاع دخل الأردن إلى 4.9 مليارات دولار

مطعم بيتزا يوافق على تعيين مورينيو بعد إقالته من ماشستر يونايتد

من زيمبابوي.. ابن القذافي بالتبني يرفض الترحيل إلى ليبيا

الإمارات تتضامن مع السعودية بعد قرار الكونجرس الأمريكي

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

Quarantine Circular احتمالات النجاة في الحجر الصحي

DOUBLE DRAGON II The Revenge الانتقام من زعيم المحاربين السود

Desert Child كل شيء من أجل السفر إلى المريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة تكشف العلاقة بين مرض السكر والتراجع المعرفى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎