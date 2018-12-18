استقبال وفد برلماني كوري في زيارة رسمية لمجلس النواب

استقبل النائبين علاء والي وهشام عبد الواحد رئيسا لجنتي الإسكان والنقل بمجلس النواب المصري، وفدًا برلمانيًا كوريًا، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها من البرلمان الكوري لنظيره المصري.



ورحب النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأعضاء الوفد برئاسة رئيس لجنة الأراضى بالجمعية الوطنية الكورية، لافتا إلى أن هذه هى الأولى الرسمية من البرلمان الكوري للبرلمان المصري، ووصفها بأنها ستُسجل في التاريخ.



ودعا "والى" أعضاء الوفد البرلمانى الكورى، لتبادل الخبرات بين البلدين والاستفادة من الخبرات الكورية فى مجالى الإسكان والنقل، مطالبا الوفد الكورى بترشيح شركات كورية للتعاون معها والعمل هنا فى مصر ونقل الخبرات.



ومن جانبه، قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إن العلاقات المصرية الكورية ممتدة عبر التاريخ، مؤكدًا عمق العلاقات الإستراتيجية التى تربط البلدين منذ عشرات السنين، والتى إزدهرت أكثر خلال السنوات الأخيرة، قائلا "حيث أصبحا لدينا فى مصر 103 شركة كورية تعمل فى العديد من المجالات الإقتصادية والزراعية والإتصالات.



كما استعرض عبد الواحد عدد من المشروعات التى تم تنفيذها فى مصر من خلال الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن لجنة النقل بمجلس النواب ناقشت العديد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا، والتى كان آخرها اتفاقية تمويل الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق والتى وافق عليها مجلس النواب المصري في جلسته العامة خلال دور الانعقاد الحالى، وهى منح قرض من صندوق التعاون لتوريد 32 قطارا للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للمرحلتين الثالثة والرابعة.



من ناحيتها وجهت رئيس لجنة الأراضى والنقل بالبرلمان الكورى الشكر للنواب المصريين، وتمنت للدولة المصرية النجاح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "نتمنى لمصر النجاح تحت قيادة الرئيس السيسى، ونتمنى للرئيس عبد الفتاح السيسى دوام النجاح".



وأوضحت أن هناك شركات كورية عديدة ترغب في العمل والاستثمار في مصر، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.