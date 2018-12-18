قطع المياه عن 3 مناطق بشرق المنصورة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه عن مناطق "جديلة، وقولنجيل، وتوريل الجديدة" وذلك ابتداء من الحادية عشرة من مساء غد الأربعاء وحتى الخامسة من صباح بعد غد الخميس، وذلك لإجراء الصيانة لخط مياه الشرب المغذي لهذه المناطق.



وأكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على ضرورة تجهيز سيارات وخزانات المياه المتنقلة والمرور في هذه المناطق لتوفير المياه اللازمة للمواطنين بها، وكذلك المرور المستمر على مراكز الخدمات كالمستشفيات والمخابز والمدارس لتوفير احتياجاتها من المياه قبل انقطاعها حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق.



وطلب "شاروبيم" من حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق، التنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من عملية الصيانة وتوفير المياه وفقا لاحتياجات المواطنين في المناطق الثلاث.