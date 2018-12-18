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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:58 م

"التموين" تضبط 123 قضية خلال حملاتها للرقابة على الأسواق

التموين تضبط 123
أ ش أ
dostor.org/2440650

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بوزارة الداخلية، من ضبط 123 قضية تموينية- وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، لضبط جرائم الغش التجاري، خاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد شملت أبرز القضايا: ضبط 8 من مالكي المخابز البلدية بدوائر مراكز شرطة "دمنهور- الدلنجات- كوم حمادة"، بنطاق محافظة البحيرة، لاستيلائهم على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم تقدر بـ"54،250 طن" بالتصرف فيها، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت من ضبط أمين عهدة مجمع تابع لأحد المجمعات الاستهلاكية- بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، تقدر بـ20،500 ألف عبوة "قرفة- جنزبيل" معبأة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء صلاحيتها، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة قدرها "15،000 ألف لتر سولار"، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ استمرار الحملات.

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