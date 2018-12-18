آخر موعد لتحديد الشركات النهائية المنظمة للعمرة.. الخميس

أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد الشركات التي وثقت عقودها من وزارة السياحة، قرابة 1753 شركة، موضحا أنها ليست كافة هذه الشركات ستقوم بتنظيم العمرة؛ فمازال هناك إجراءات توثيق من وزارة الحج السعودية، وقد منحت اللجنة مهلة حتى يوم الخميس المقبل الساعة السادسة مساء كآخر موعد لتسليم العقود بعد توثيقها مع الجانب السعودي.



وأضاف "شيحة" فى تصريحات لـ"الدستور" أن القرارات التي اتخذتها وزارة السياحة مؤخرا في حق عدد 146 شركة من توقيع الجزاءات والحرمان من تنظيم رحلات السياحة الدينية، موضحا أن هذه القرارات ستخفض أعداد الشركات المتقدمة لتنظيم رحلات العمرة، كما أن هناك شركات تقدمت لحجز مكان فقط.