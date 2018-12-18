وزارة الشباب تنهى استعداداتها لمنتدى الشباب العربى الإفريقى

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أنهت استعداداتها لتنظيم منتدى الشباب العربى الإفريقي خلال الفترة من 19-28 ديسمبر الجارى، ويحمل شعار "حلم واحد.. هدف واحد"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يعد أضخم حدث شبابي عربى إفريقى ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي.



وقال وزير الشباب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المنتدى سيتم تنفيذه في ثلاث محافظات القاهرة والأقصر وأسوان، موضحًا أن برنامجه يتضمن عددًا من الحلقات النقاشية التى تهم العالمين العربي والإفريقي، بالإضافة إلى ورش العمل حول قضايا التنمية في إفريقيا والدول العربية ودور الشباب فى تنفيذها وسبل تعزيز علاقات التعاون العربى الإفريقي في مختلف المجالات ودور مصر فى إفريقيا.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن برنامج المنتدى يأتى فى إطار اهتمام مصر بقارة إفريقيا واهتمامها بالأشقاء العرب مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى، ويشمل البرنامج أيضًا زيارات رسمية للعديد من مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى برنامج سياحى للمناطق التاريخية والأثرية في المحافظات الثلاث.



وأوضح صبحى: "نهدف من خلال المنتدى إلى بناء جسور التواصل بين الشباب العربي والإفريقى فى ظل التحديات التي تشهدها المنطقتان العربية والإفريقية، وطرح الرؤى الشبابية للتغلب على التحديات المشتركة"، معربًا عن أمله في أن يعزز ذلك التجمع الشبابى العربى الإفريقي قيم التفاهم والحوار بين شباب الدول العربية والقارة السمراء، ودور الشباب ويشركهم فى العمل التنموى والمجتمعى.



ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله الباطش، المنسق العام للمنتدى، إن الهدف من لقاءات وورش عمل المنتدى تبادل الرؤى والتجارب بين الشباب العربي والإفريقي، وعرض عادات وتقاليد كل دولة وما يميزها من سمات ديموجرافية واجتماعية وثقافية، بما يسهم في مد جسور التوافق والتعاون والتقارب بين شباب الدول العربية والإفريقية.