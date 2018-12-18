تفاصيل إجمالي الاستثمارات في شركة العبوات الدوائية

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل استثمارات تم ضخها خلال الثلاث سنوات الأخيرة في شركة العبوات الدوائية إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.



وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمار بلغ 108 ملايين جنيه خلال العام المالي 20162017 فيما بلغ إجمالي الاستثمار 116 مليون جنيه خلال العام المالي 20152016.



وذكر التقرير أن اجمالي الاستثمار خلال العام المالي 20142015 بلغ 95 مليون جنيه.



وتسعي وزارة قطاع الأعمال العام إلى دعم الشركات والمصانع عبر خطة يتم تفعيلها حاليًا في إطار زيادة ربحية الشركات.