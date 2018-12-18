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محافظات
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:47 م

محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة

محافظة الإسكندرية
هبه عويضه
dostor.org/2440635

كرمت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أبنائها العاملين بالجهاز الإداري من ذوي القدرات الخاصة بديوان عام المحافظة والأحياء ومديريات الخدمات، وتم اختيار المتميزين من العاملين على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 47، تكريما لمجهوداتهم وتميزهم في العمل وتطبيقا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان عام 2018 عام ذوى القدرات الخاصة.

وأناب الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، السيد أحمد جمال نائب المحافظ، لتكريم جميع العاملين المتميزين من ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة والأحياء ومديريات الخدمات، وتوزيع شهادات تقدير عليهم تكريما لهم، بحضور اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، وإجلال بدير مدير مديرية التنظيم والإدارة بالإسكندرية، وآمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد نائب المحافظ أن الاحتفال بالعاملين اليوم هو حق أصيل لهم علينا وعلى الدولة انطلاقا من اهتمام الرئيس بذوي القدرات الخاصة وإعلان عام 2018 عاما لهم، وأشاد بالدور الذي يقومون به في الارتقاء بالجهاز الإداري والخدمي بالمحافظة، مشيرًا إلى أننا ننتظر منهم المزيد من النجاح والتفوق في أعمالهم.

محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة
محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة
محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة
محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة
محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة
محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة
محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة
محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة
محافظة الإسكندرية تكرم العاملين المتميزين من ذوي القدرات الخاصة
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