Quarantine Circular احتمالات النجاة في الحجر الصحي

على سفينة أبحاث معزولة، يواجه طاقم العلماء العاملين على ظهر السفينة اكتشاف علاج لأكثر الأمراض الدمويةً التي شهدتها البشرية على الإطلاق في جميع أنحاء المعمورة.



لكن شخص أجنبي يدّعي أنه يقدم يمتلك العلاج، الأمر متروك للاعب لتقرر هل هذا الشخص جدير بالثقة أم لا، وما هى أفضل الطرق للتعامل مع هذا الأجنبى ومع الوباء المنتشر عالميا.



هذه هى قصة اللعبة الجديدة Quarantine Circular التى صدرت خلال الأيام الماضية على منصة نينتندو سويتش، وهى لعبة مغامرة وألغاز للاعب واحد موجهة للمراهقين

Quarantine Circular أو حلقة الحجر الصحي هي اللعبة الثانية لشركة Mike Bithell Games وتم تطوير اللعبة على مدار حوالي 8 أشهر، وتم إصدارها بدون أية إعلانات قبل الإصدار من أجل "الحفاظ على واقعية التوقعات" كما تؤكد الشركة.



تتضمن اللعبة نصوص تستند إلى مشاهد شخصية بسيطة تلعب في الخلفية. وتتغير شخصية المشغل بين المشاهد، ومع تقدم الحبكة يمكن للاعب اختيار ردود مختلفة لتتناسب مع الموقف، وكذلك اختيار نقاط التركيز لطرح أسئلة إضافية.



تؤثر اختيارات اللاعب على القصة، فاللعبة بها 6 نهايات يمكن للاعب الوصول إليها. ويصبح التعليق المطور في واجهة النص متاحًا بعد اكتمال التشغيل الأول، وكذلك تحديد الفصل.



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