المشدد 10 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار بالهيروين في عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم عين شمس، حيث تم ضبطها وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجه على عملائها.



وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن أن ضابط واقعة الضبط الرائد أحمد رضا عبد العزيز، بإدارة مكافحة المخدرات، وردت له معلومات تفيد بقيام "بشرى.ص" 45 سنة، ربة منزل، بتجارة المواد المخدرة بدائرة قسم عين شمس، مضيفا في أقواله أمام النيابة أنه قام بإجراء التحريات وتأكدت صحة المعلومات، وأنه عقب ذلك استخرج إذنًا مسبقًا من النيابة العامة لضبط المتهمة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط المتهمة بدائرة قسم عين شمس، وبتفتيشها عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت " 250 جرامًا من مخدر الهيروين".



وبمواجهة المتهمة بالأدلة أمام الميابة، اعترفت بقيامها وآخرين بالاتجار في المواد المخدرة "هيروين"، وأنها تقوم فقط بتوصيل المواد المخدرة من وإلى التجار والمتعاطين، وأنها بسبب سوء حالتها المادية اضطرت للقيام بهذا العمل غير المشروع.