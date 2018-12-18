DOUBLE DRAGON II The Revenge الانتقام من زعيم المحاربين السود

ربما لم يتمكن البعض من اللعب على أجهزة Arcade التي تعمل بقطع النقود المعدنية والتي غالبًا ما تتواجد في الملاهي أو الفنادق والمطاعم، لذلك عمدت بعض الشركات لإصدار نسخ لألعاب مستخدمة على أجهزة Arcade، بل ظهرت سلسلة من الألعاب تعرف باسم Arcade Archives تعيد تقديم الألعاب التى كانت منتشرة فى الثمانينات والتسعينات وتقدمها لأنظمة بلاي ستيشن 4 وXbox One ومايكروسوفت ويندوز.



ومن أحدث الألعاب التي تنتمي لهذه السلسلة لعبة DOUBLE DRAGON II The Revenge وهي لعبة تمريرة جانبية تم إصدارها عام 1988 باعتبارها لعبة arcade وهي تكملة للعبة DOUBLE DRAGON



تدور اللعبة حول "بيلي وجيمي لي" اللذين يقومان بمهمة للانتقام لصديقتهما ماريان التى قتلها "ويلى" زعيم المحاربين السود.



وكما هو الحال في اللعبة الأصلية، تنقسم نسخة arcade من Double Dragon II إلى أربع مهام: مهبط طائرات هليكوبتر، مخزن خشب، مزرعة، والمخبأ الجديد للمدير.



وكل مرحلة بها شخصية رئيسية مع موضوع خاص. وفي المرحلة الرابعة يواجه اللاعب ضعف شخصيته الخاصة فى المعركة النهائية. وإذا وصل لاعبان إلى النهاية فسيتعين على كل منهما مواجهة نسخة من شخصيته.



ويمكن للمستخدمين استخدام مجموعة متنوعة من المهارات من الإصدار السابق DOUBLE DRAGON والتمتع المشاجرات التي تعمل بالطاقة.



كما يمكن للاعبين تغيير إعدادات اللعبة المختلفة مثل صعوبة اللعبة، يمكن للاعبين أيضا التنافس ضد بعضهم البعض من جميع أنحاء العالم.