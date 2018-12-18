القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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فن
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:41 م

سامح الصريطي يشارك في ندوة "أثر الفن على الإنسان" بالإسكندرية

سامح الصريطي
سامح الصريطي
أحمد عارف
dostor.org/2440628

تُقام اليوم الثلاثاء ندوة عن "أثر الفنون في تشكيل السلوك الإنساني"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأغنية في دورته الـ15، وتقام الندوة بحضور الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر والممثل سامح الصريطي والدكتور إيهاب عبدالسلام الموزع الموسيقي والشاعر عماد حسن.

وغنت المطربة السورية أصالة فى حفل مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية فى دورته الـ15، مساء السبت الماضى على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وأقيم الحفل برئاسة المهندس عوف همام، وبقيادة المايسترو العالمى وليد فايد، برعاية وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع، ويتضمن حفل الختام تكريم مجموعة من مبدعى عالم الموسيقى، الذين ساهموا فى الحفاظ والارتقاء بالموسيقى العربية.

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