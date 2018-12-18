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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:40 م

Desert Child كل شيء من أجل السفر إلى المريخ

Desert Child كل شيء
أحمد الجهينى
dostor.org/2440627

لقد بدأ العالم يصبح غير صالح للسكن، فانتقل العديد من الناس من على سطح الأرض إلى المريخ من أجل حياة أفضل، بفضل الدعم الحكومي الذي ساعد في نقل المواطنين من خلال توفير ممرات بأسعار معقولة.

لكن بعد عدة سنوات من إدارة هذا البرنامج، تعلن الحكومة أنه في غضون أسبوعين سوف ترتفع أسعار تذاكر السفر إلى المريخ، مما يجعل الخروج إلى الكوكب الأحمر غير ممكن للمواطنين العاديين، ربما ستتمكن من توصيل البيتزا أو جمع قطع المدفعية والبحث عن المكافآت، وجعل البعض معجبين بك.

وسوف تستكشف المدن الملونة حيث يمكنك إصلاح وترقية دراجتك، وتناول المأكولات المحلية، والقتال ضد أو مع العصابات أو صائدي الجوائز وجميع الشخصيات المثيرة للاهتمام، ستفعل كل ذلك حتى تتمكن من الحصول على حياة كريمة والسفر إلى المريخ.

هذه هي قصة لعبة المغامرات الجديدة Desert Child التي صدرت مؤخرًا لنظام نينتندو سويتش، والتي تدور أحداثها في "ديزرت تشايلد" حيث يتقمص اللاعب دور متسابق شاب موهوب في لعبة هووفربيكي لكسب ما يكفي من المال من خلال السباقات والوظائف الفردية لكسب تذكرة ذهاب فقط إلى الكوكب الأحمر لدخول أكبر سباق في الكون، وما يسئ اللعبة هو وجود مواضيع جنسية بها واستخدام التبغ.

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