روسيا: العمل جار على تهيئة الظروف السياسية للحفاظ على وحدة سوريا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن العمل جارٍ على تهيئة الظروف السياسية للحفاظ على سوريا دولة موحدة، منوها بأن المفاوضات بصيغة (أستانا) قدمت أقوى زخم إلى الحوار السياسى فى البلاد، بالإضافة إلى مؤتمر (الحوار الوطني السورى) الذى عقد فى سوتشي أوائل العام الجارى، وأسفر عن إطلاق عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية.



وأشار شويجو- أثناء اجتماع موسع خاص بتقييم نتائج العام المنتهي عقد اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الدفاع بحضور الرئيس فلاديمير بوتين، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إلى استكمال انسحاب الجزء الأساسى من القوات الروسية المشاركة فى عملية محاربة الإرهاب في سوريا بعد تحرير 96% من أراضى البلاد من التنظيمات الإرهابية.



وأوضح أن موسكو استكملت عملية تقليص وجودها العسكرى فى سوريا حتى المستوى الكافي لتنفيذ العمليات، قائلًا: "إن القوات الروسية التي تم سحبها من سوريا لا تنتمي إلى قاعدتى حميميم وطرطوس"، مشيرا إلى أن سلاح الجو الروسي خفض وتيرة عملياته القتالية في البلاد من 100 إلى 120 تحليقًا فى اليوم إلى 2 إلى 4 تحليقات أسبوعيًا، وهى تهدف غالبًا إلى جمع معلومات استخباراتية إضافية.