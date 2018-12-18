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اقتصاد
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:33 م

تفاصيل انخفاض حجم عمالة "النصر" للكيماويات

تفاصيل انخفاض حجم
أسامة الشندويلي
dostor.org/2440620

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل انخفاض حجم العمالة في شركة النصر للكيماويات خلال الثلاث سنوات الأخيرة وهي إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف التقرير أن حجم العمالة وصل إلى 2544عامل خلال العام المالي 20162017، فيما كان حجم العمالة في 2655 عامل خلال العام المالي 20152016.

وذكر التقرير أن حجم العمالة وصل إلى 2784عامل خلال العام المالي 20142015.

وتسعي وزارة قطاع الأعمال العام إلى دعم الشركات والمصانع عبر خطة يتم تفعيلها حاليًا في إطار زيادة ربحية الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

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