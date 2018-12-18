افتتاح بنك الدم بمستشفى كوم أمبو بعد تطويره بتكلفة 500 ألف جنيه

افتتح بنك الدم بمستشفى كوم أمبو بأسوان، اليوم الثلاثاء، بعد تطويره وتحويله من بنك دم تخزيني إلى بنك دم تجميعي، بتكلفة حوالي ٥٠٠ ألف جنيه، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير المديرية، في إطار سعي المديرية لتخفيف المعاناة على المرضى.



حضر الافتتاح كلًا من دكتورة سميه عبد المنعم مدير عام بنوك الدم بالوزارة، ودكتور علي سيد عبد الكريم مدير بنوم الدم بالمديرية، وفاطمه سيد عبدالمنعم مفتش معامل وبنوك الدم بالمديرية، والدكتور محمد غلاب مدير المستشفى، بالإضافة إلى محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، وعدد من القيادات الشعبية.



وشملت التطويرات دعم البنك بأجهزة سنتر فيوج لفصل مكونات الدم بالمبرد، و٢ كراسي تبرع، وجهاز سنتر فيوج حضانة للتوافق والفصيلة، وجهاز سيلر لتغليف أكياس الدم.



ويساهم البنك في توفير وحدات الدم ومشتقاته بشكل أكبر وأسرع للمواطنين في كوم أمبو والمراكز القريبة منها، وشهد الافتتاح إقبال عدد من المواطنين على التبرع.