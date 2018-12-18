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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 11:00 م

"كمبوند الآخرة".. الوجه الآخر لمقابر الأغنياء تبدأ من 550 ألف جنيه (صور)

كمبوند الآخرة.. الوجه
إيناس سعيد
dostor.org/2440571

«MDAFN» أول موقع في مصر مخصص لبيع وشراء المدافن

"أسعار لا تنافس السوق، كاش فقط وفي متناول الجميع بمساحات مختلفة وبتشطيبات متنوعة حسب الطلب وبأماكن مميزة، بداية من كمبوند القاهرة الجديد وطريق العين، وآخر بمدينة بدر، وكمبوند 6 أكتوبر وطريق الفيوم وطريق الواحات، وآخرى بكمبوند 15 مايو".

كلمات معتادة لإعلانات الكمبوندات المختلفة إلا أن هذا الإعلان هذه المرة ليس لأحد المساكن الفخمة في الأحياء الراقية الجديدة، وإنما جاءت هذه الكلمات لتجذب جمهورها لشراء مدافن الموتى، واتجه أصحابها لوضع كلمة «كمبوند» لتلفت إليها الأنظار وتعبر عن المجهود المبذول بها لتصبح بهذا الشكل.

أشكال متعددة ومختلفة اتخذتها كل شركة لتتميز في بناءها لصرحها المميز، والتي للوهلة الأولى للناظر إليها يُخيل إليه أنها بوابة خاصة بمسجد وليس لمقبرة للموتى، والمزينة بالورود المختلفة، ومنها درجتين أو 5 درجات من السلالم يبدأ الطريق الممهد بـ"الانترلوك" للدخول إلى الكمبوند والذي يصل المسافة بين الأحواش فيه إلى 5 متر، وكل حوش تزينه الآيات القرآنية المرسومة على ألواح من الرخام.

وكل حوش له بوابة حديدية منفصلة عن غيره، وداخله تفترش الأرض بالسيراميك الذي يتخذ اللونين الأبيض والبيج الغامق، وكذلك "الدكة" المخصصة لزيارات العائلات، والسلالم الهابطة إلى المدفن من داخله من الرخام.

أما الصفات التي يتنافس بها التجار ليعبروا بها عن كمبونداتهم المميزة، منها أن يكون هيكلها الإنشائي من القواعد المسلحة والأعمدة والأسقف، واجهة كل حوش داخل الكمبوند من الحجر الفرعوني، السلالم الرخامية، أن يكون سطح الحوش مُغطى بالسيراميك.

ومن أجل الأمان التام لكل حوش باب حديدي بمفتاح يحمله صاحبه، واجهة العين مغطاة بحجر فرعون، دكة داخلية بكل حوش مبنية بالسراميك، وكذلك الأرضيات، حوائط محارة (سافيتو)، سقف مصيص، الشوارع الداخلية بين الأحواش داخل الكمبوند يصل وسعها إلى 4 متر.

ـ واجهة «الحوش» من الحجر الفرعوني.. أرضيات من السيراميك.. حوائط محارة «سافيتو»
يقول «صلاح جودة»، صاحب كمبوند مدافن الزقازيق الجديد، إن الهدف من إنشاء هذه المدافن بهذه الصيغة الجديدة لشكل «الكمبوندات» هو تجنب المشاكل التي أصبحنا نسمع عنها يوميًا في الصحف والتليفزيون، من تعرضها لإنتهاك حرمات الموتى، سواء كانت سرقات أو غيرها من العمليات الإجرامية، "اللي بقينا نسمعه ونشوفه ميدخلش عقل".

من هنا جاءته الفكرة في بناء الكمبوند والجاري إنشاءه ويحتوي على 170 حوش، لكل منهم (2 عين)، ومسجلة بالشهر العقاري، وتخصيص مدخلين خاصيين بها المدخل الأول من شارع مستشفى التيسير، والمدخل الثاني من شارع أبو نضارة من منطقة الإشارة، وتم تصميمها بالشكل الذي يمنع تسريب المياه الجوفية داخلها، يقول «جودة»: "احنا كمان متعاقدين مع شركة أمن متخصصة لحراسة الكمبوند مش هنعتمد على الغفير بس أو التربي".

تنوعت الإعلانات والهدف يبقى واحد وهو الترويج للمقابر بما يجذب جمهورها الخاص: "إيه المواصفات اللي إنت تحبها في أي مدفن (مقبرة)، قرب مكانه، حداثة بناءه، المساحة الكبيرة، لم يتم استخدامه من قبل، الأسعار في متناول المشتري، الأوراق والتراخيص السليمة وموثقة من الجهات المختصة".

كانت هذه هي الصفات التي اتبعها «عمر العربي» في الترويج للكمبوندات الخاصة به، يقول: "الناس بقت تهتم بمواصفات معينة في المقابر بتاعتهم وأهمها أن تكون قريبة منهم عشان الزايارت في الأعياد والذكرى".

وتابع العربي: "حراسة المقابر 24 ساعة من التربي المعين من محافظة الجيزة، بالإضافة إلى سور 6 متر يحيط جميع المقابر من كل الجهات، وفي بوابة دخول وخروج يعنى المسألة محكومة ومتأمنة".

تتنوع مساحة المقابر في كمبوند «العربي» بين 20 متر، 40 متر، 60 متر، 80 متر، وتعدد أماكنها منها مدافن القاهرة الجديدة وطريق العين السخنة، كمبوند مدافن مدينة بدر، مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر والقطامية، مدافن 6 أكتوبر طريق الفيوم وطريق الواحات، وكمبوند مدافن 15 مايو، وأخرى بالعبور ومدينة السلام، البساتين.

أما عن الأسعار فكانت متفاوتة وفقًا للقدرات المالية للمشتري، والتي تبدأ من 50 ألف جنيه، وفقًا لأصغر مساحة للحوش داخل الكمبوند، ويوضح «العربي»: "مدافن مدينة نصر بتبدأ أسعارها بـ550 ألف جنيه، لأن في ناس عايزة المقابر قريبة من وسط البلد"، موضحا: "في نظام القسط للناس اللي مش هتقدر تدفع كله كاش بس ده موجود في مدافن العبور والسلام بس، بيدفعوا نص المبلغ والنص الباقي على سنة".

"أول موقع مخصص في بيع وشراء المدافن والمقابر والجبانات واللحود الشرعية القانونية، مدافن 6 أكتوبر ومدافن طريق الفيوم و15مايو وطريق السويس، مدافن مدينة نصر، وأيضًا الإنشاء الخاص بالمدافن والترميم نُمكن المشتري من المعاينة والاستلام في نفس اليوم وانهاء كافة الإجراءات الحكومية في اليوم التالي بكل سهولة بما فيها نقل الملكية بادارة الجبانات دون تعقيدات"

كانت هذه الكلمات هي الوصف الذي يبدأ به موقع «MDAFN» كأول موقع متخصص في بيع وشراء المقابر، التابع لمحمد توفيق، من تجار المقابر، لتسهيل البحث على العملاء في عملية الشراء، من خلال وضع التفاصيل الكاملة للمقابر وإرفاقها بالصور، وأرقام التليفونات للتواصل في حالة طلب المعاينة لإتمام عمليات الشراء.

لم يهمل الموقع وضع مختلف الإعلانات للمقابر الخاصة بالقوات المسلحة، ومنها "مدفن 40 متر بأكتوبر طريق الفيوم قوات مسلحة"، والذي يتميز بتصميم جميل يراعي الشكل والمواصفات وتكدس سيارات الجنازة بإضافة أماكن للجراجات وشوارع واسعة.

وأيضًا استراحة رحبة لكل مدفن لمراعاة الخصوصية في حالة الزيارات السنوية للمدفن، بالإضافة لنظام الأمن المتواجد على مدار السنة دون عطلات رسمية أو دينية، وتتميز الجبانات الخاصة بالقوات المسلحة بإحاطتها بسور للخصوصية تبعد عن الطريق الرئيسي السريع 200 متر وعن ميدان الرماية 20 دقيقة.

وكذلك مقابر مدينة نصر الخاصة بالقوات المسلحة، والذي تبدأ مساحته بـ 40 متر، وبه غرفتين رجالي وحريمي وتفصل الغرفتين صالة، بالإضافة إلى استراحة بمظلة من داخل المدفن بما يتيح زيارات الأهل والأقارب ويحافظ على الخصوصية، ويتم ترخيصها من صندوق أفراد القوات المسلحة.

ويعتبر أفضل الجبانات على مستوى الجمهورية لتواجدها في وسط العاصمة القاهرة، وتتميز بالحراسة الدائمة ووجود مسجد داخل الكمبوند، وسهولة التنقل بالسيارات داخل الكمبوند لطرقه المرصوفة والمسفلتة والإنارة المتواجد داخله.

"كمبوند الآخرة".. الوجه الآخر لمقابر الأغنياء تبدأ من 550 ألف جنيه (صور)
"كمبوند الآخرة".. الوجه الآخر لمقابر الأغنياء تبدأ من 550 ألف جنيه (صور)
"كمبوند الآخرة".. الوجه الآخر لمقابر الأغنياء تبدأ من 550 ألف جنيه (صور)
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"كمبوند الآخرة".. الوجه الآخر لمقابر الأغنياء تبدأ من 550 ألف جنيه (صور)

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