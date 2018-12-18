"التضامن" تفتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 1440هـ 2019م، حيث تقرر فتح باب الترشيح لأعضاء الجمعيات، وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات، خلال الفترة من 23 من ديسمبر الجاري حتى 10 يناير المقبل، وسيتم تقديم الطلبات للمرشحين المستوفين للشروط على الموقع الالكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg، ولن يتم قبول أي طلبات بوسيلة أخرى بخلاف التقديم عبر موقع المؤسسة.



وأكدت "والي" أنه تم وضع ضوابط لاختيار المشرفين تستند إلى معايير شفافة لاختيار أفضل العناصر، باعتبار أن الإشراف من أهم عوامل نجاح رحلة الحج، وأن الوزارة ستعقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين الذين سيتم اختيارهم.



وأضاف أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه سيتم إجراء اختبار تحريري للمرشحين، يشمل أسئلة دينية وإدارية على برنامج الحاسب الآلي "أون لاين"، وسيتم إعلان النتيجة للممتحنين فور انتهاء الاختبار، وسيتم اجراء اختبار شفوي للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري، وذلك لاختيار مشرف لكل 45 حاجا، بحيث يتم اختيار 50% من المشرفين الجدد، ونسبة 50% ممن سبق لهم الاشراف، مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية، حرصًا على توفير سبل الرعاية للحجاج.