مونديال الأندية | العين ضد "عازف التانغو" | مشاهدة مباراة العين وريفير بليت بث مباشر

يرفع العين الإماراتي وريفر بليت الأرجنتيني اليوم الثلاثاء الستار عن فعاليات مرحلة "الجد" في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الإمارات، عندما يلتقيان نصف النهائي.





ويلتقي الفريقان على إستاد هزاع بن زايد بنادي العين، كما تسبقهما على نفس الملعب المواجهة بين جوادالاخارا المكسيكي والترجي التونسي على المركز الخامس في البطولة.