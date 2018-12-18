بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الترجي التونسي بث مباشر في كأس العالم للأندية

مباراة الترجي التونسي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو بث حي بدون تقطيع، والجدير بالذكر أن الترجى قد فاز بلقب دورى أبطال أفريقيا على النادى الأهلى المصرى بنتيجة 4-3 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة ليتأهل إلى مونديال الأندية ويمثل القارة الأفريقية قبل أن يخسر فى أولى مبارياته بالبطولة من فريق العين، فى حين أن فريق غوادالاخارا قد تأهل بعدما حصد لقب كأس دورى أبطال أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وخسر أيضا من فريق كاشيما أنتليرز فى ربع النهائى ومواجهته الأولى بنتيجة 3-2 .

مشاهدة مباراة الترجي وديبورتيفو كورة لايف كما يذكر أيضا أن الفريقين يتصارعان على حسم المركز الخامس أو السادس فى البطولة بعد خسارتهم فى اللقاء الماضى.

موعد مباراة الترجى وديبورتيفو

كوره ستار بث مباشر، تقام مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بين الترجى التونسى وغوادالاخارا المكسيكى يوم الثلاثاء 18/12/2018، وتبدء المباراة فى الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، وفى الرابعة والنصف بالتوقيت الدولى السعودى، وفى الخامسة والنصف بالتوقيت الدولى للإمارات، وفى الواحدة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء تحديد المركز الخامس والسادس

تنقل قنوات بى ان سبورت أحداث لقاء تحديد المركز الخامس والسادس بين الترجى وغوادالاخارا، بالاضافة لنقل استوديو تحليلى يضم العديد من النجوم للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل أهم ما جاء فى المباراة،يلا كوره اون لاين.

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