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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:12 م

وزيرة الثقافة ومحافظ مطروح يبحثان سبل تطوير الأنشطة الإبداعية

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
dostor.org/2440484

استقبل اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمكتبه، حيث بحثا سبل تطوير الأنشطة الفكرية والفنية بمختلف المدن التابعة خاصة سيوة التى تتمتع بطبيعة خاصة وبيئة خلابة وذلك لإدراجها بشكل أكثر فاعلية على خريطة مصر السياحية من خلال الثقافة والفنون إلى جانب تكثيف الأنشطة الإبداعية بفترة الصيف التى تستضيف خلاله شواطئ المحافظة أكثر من 7 ملايين زائر.

كما ناقشا دور الفنون والثقافة فى بناء الإنسان وتأثيرهما فى عملية الترويج السياحي لمعالم المحافظة، واتفقا على إعداد برامج فنية وثقافية في مجالات المسرح والسينما والفنون التشكيلية والآداب، باعتبار الثقافة والفنون قاطرة للتنمية المستدامة، وأعلنت "عبدالدايم" محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية فى عام 2019، مشددة على ضرورة تنمية القدرات الإبداعية لأبناء المحافظة فى مختلف المجالات الفنية ودعم الحرف التراثية وافتتاح مركز لتنمية المواهب يضم فصلًا لتعليم العزف على آلة المجرونة، وتصميم عرائس الماريونيت إلى جانب برنامج فني كامل، بالإضافة إلى إقامة صالون مطروح الأدبى.

بعدها قاما بجولة رافقهما خلالها الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتفقد عدد من الأماكن التى تحتضن أنشطة ثقافية وفنية على مدار العام، وتجسد مبدأ العدالة الثقافية، منها قافلة اليوم الواحد الثقافية بساحة الملعب الخماسي الرياضية، وشملت عروضًا فنية تعبر عن بيئة وتراث مطروح قدمتها فرقة مطروح للفنون الشعبية، بالإضافة إلى ورش تشكيلية ومسرح عرائس وحكى تفاعلى وإلقاء شعر لأطفال المدارس وذوى القدرات الخاصة، ثم قاما بجولة في مكتبة مصر العامة بعدد من القاعات التى تقام بها فعاليات مختلفة وأنشطة إبداعية متنوعة ومتحف ومعرض للمنتجات اليدوية والمشغولات البيئية السيوية.

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