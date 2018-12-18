تأجيل محاكمة متهمي "إرهاب كنتاكي" بالهرم لـ24 ديسمبر

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة "11 إرهاب"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين، بينهم 3 هاربين، في أحداث "إرهاب كنتاكي وموبينيل" الهرم بالجيزة، والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم، لجلسة 24 ديسمبر؛ لحين حضور الدفاع.



كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال 4 متهمين، وهم: "حسان حسانين حسين"، و"عمر عطية عبدالفتاح"، و"عاصم حامد السيد محمود"، و"عبدالرحمن أسامة فؤاد أحمد" للجنايات؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "أحمد خطاب" لغرض إرهابي.



ترجع وقائع القضية في 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم بالجيزة، حين قتل المتهمون وآخرون مجهولون المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي وبمحيطه، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء، وتوجهوا إلى المطعم الذي يرتاده العامة، وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية والخرطوش، وما إن أبصروا المجني عليه حتى اعتدوا عليه بالأسلحة، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين به إصابات أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.