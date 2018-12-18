بدء إعادة محاكمة زهير جرانة فى "تراخيص الشركات"

بدأت منذ قليل محكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الشركات".



أسندت النيابة العامة لـ"جرانة"، ارتكابه جرائم التحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق، من عمل من أعمال وظيفته، وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه، بوقف تلك التراخيص، ما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة دون وجه حق، وأضر بمصالح الغير ضررًا جسيمًا بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات.



يذكرأن محكمة النقض ألغت حكم محكمة الجنايات بسجن "جرانة" لمدة 3 سنوات في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته.