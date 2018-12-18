"التنظيم والإدارة" يحدد إجراءات استخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها استخراج بطاقة تموينية ذكية مستجدة، أو بدل "فاقد تالف" عبر خدمة الرسائل القصيرة، من خلال تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.



ويشير "التنظيم والإدارة" إلى أنه بعد تقديم المواطن، يتم إرسال رسالة فارغة من نفس رقم التليفون الذي تم تسجيله على النظام بالمكتب، والخاص بصاحب البطاقة أو أحد أفرادها، إلى الرقم 91237 لإتمام عملية التسجيل، ومعرفة رقم الطلب، ويتم الرد على المواطن برسالة "بقبول الطلب أو استكمال البيانات".



أما في حالة إضافة مستفيد أو خصم مستفيد، فإنه يتم بعد تقديم الطلب إرسال رسالة فارغة من نفس رقم التليفون، الذي تم تسجيله على النظام بالمكتب والخاص بصاحب البطاقة أو أحد أفرادها، إلى الرقم 91237 من نفس رقم المحمول الذي تم تسجيل الطلب به على النظام بمكتب التموين والخاص بصاحب البطاقة أو أحد أفرادها، لإتمام عملية التسجيل ومعرفة رقم الطلب.



ونوه الجهاز إلى أنه في حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد، أو طلب مبالغ مالية إضافية، أو عدم أداء الخدمة التموينية المطلوبة، يمكن الاتصال على الخط الساخن للوزارة رقم "19280- 19805"، أو على موقع الوزارة عبر النت www.mist.gov.eg.