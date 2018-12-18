السكرتير العام بالبحيرة يلتقى 45 مواطنا لبحث مشاكلهم

التقى المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، 45 مواطنًا خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين.



وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنيين، ووكلاء وزارات الصحة والتضامن والتنظيم والإدارة، ومسئولي مجمع المواقف والنقل الداخلي والمرور ومديري إدارات الشئون القانونية والمالية والإدارية والرقابة والمتابعة ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.



عرض كل مواطن مشكلته واحتياجاته أمام السكرتير العام وتم التنسيق مع الجهات المختصة لبحث الطرق الممكنة لحلها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير عن كاهل المواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية.



وأكد السكرتير العام، علي تفعيل التواصل بالمواطنين للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم من المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية والعمل على إتاحة الحلول الفورية والسريعة لها.

وأكد الشهاوي ضرورة وجود قنوات التواصل بالمواطنين وتكثيف العمل الميداني للوقوف والتعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم على الطبيعة.