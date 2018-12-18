14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بنطاق مركز دسوق، وذلك ضمن حملة محاربة التعديات على أراضي الدولة.



قاد الحملة، اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبمشاركة قوات الشرطة، وعدد من ضباط وأفراد الشرطة، ونواب رئيس مركز مدينة دسوق، وبعض رؤساء القرى، ومسئولى أملاك الدولة، وذلك ضمن حملة استرداد أراضى الدولة، واستعادة الأراضى، والتى تسمى بـ"حق الشعب".



وتمكنت الحملة من تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرى "أبوخشبة، والطراوى، والمندورة"، عبارة عن مبانٍ، وعشش، وتحاويط بالبلوك الأبيض، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، كما تم تحرير محاضر تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.



يذكر أن حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة فى جميع مراكز ومدن المحافظة، حتى إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 100%، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

