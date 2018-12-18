القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
محافظات
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:06 م

14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عنز
dostor.org/2440478

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بنطاق مركز دسوق، وذلك ضمن حملة محاربة التعديات على أراضي الدولة.

قاد الحملة، اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبمشاركة قوات الشرطة، وعدد من ضباط وأفراد الشرطة، ونواب رئيس مركز مدينة دسوق، وبعض رؤساء القرى، ومسئولى أملاك الدولة، وذلك ضمن حملة استرداد أراضى الدولة، واستعادة الأراضى، والتى تسمى بـ"حق الشعب".

وتمكنت الحملة من تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بقرى "أبوخشبة، والطراوى، والمندورة"، عبارة عن مبانٍ، وعشش، وتحاويط بالبلوك الأبيض، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، كما تم تحرير محاضر تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

يذكر أن حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة فى جميع مراكز ومدن المحافظة، حتى إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية بنسبة 100%، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
14 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
الآن

بمشاركة السيسي.. انطلاق أعمال المنتدى الإفريقي الأوروبي فى فيينا

"مختل".. القصة الكاملة لـ"متحرش الدمرداش"

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

إنفوجراف.. "الإعلامي للوزراء" يرصد شهادة أكبر 3 مؤسسات عالمية عن الاقتصاد المصري

ads
الأكثر قراءة

"الجنايات" تقضي بإعدام قاتل والدته بالمطرية

‎مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم بطريق "مصر- الإسماعيلية"

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

نجم الساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر اليوم يلا شوت

الأكثر قراءة

"الجنايات" تقضي بإعدام قاتل والدته بالمطرية

‎مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم بطريق "مصر- الإسماعيلية"

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

رسميًا.. "الملا" يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

كشكول

بالصور.. رئيس أسوان الأزهرية يؤدى صلاة جنازة أحد شهداء القوات المسلحة

نقابة المعلمين تستضيف «100مليون صحة»

أولياء أمور «البريطانية» يقاضون « شوقي» و«عبد الغفار» ..غداً

استشاري المخ والأعصاب: المال لا يجب أن يدخل في معادلة الحصول على العلاج

جمال إبراهيم: اتطلع إلى عقد مؤتمر «مصر تستطيع بالقدرات الخاصة»

الأمصار

ميزانية السعودية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة

تفاصيل جديدة في قضية مقتل سائحتين أجنبيتين في المغرب

جامعة تونسية تحرم انتخاب من يصادق على "المساواة في الميراث"

ليتزوج بها.. أردني ينتحل صفة طبيب

جدل كبير حول مكتبة الفنان المصري حسين كامي بعدما سرقها محاميه

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

مكافأة للمبلغين عن قضايا الاحتيال في مجال التأمين الصحي بالصين

أول خدمة استنساخ تجارية فى الصين تستنسخ كلبا مشهورا

هولندا تنتهى من بناء 5 جزر صناعية للحفاظ على التنوع البيئى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة تكشف العلاقة بين مرض السكر والتراجع المعرفى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎