تأجيل محاكمة متهمي "لجان العمليات النوعية" لـ25 ديسمبر

أجّلت محكمة غرب القاهرة العسكرية، المنعقدة بالجبل الأحمر، محاكمة 154 متهمًا بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والتي كانت مقيدة برقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم"- لجلسة 25 ديسمبر لسماع شهود الإثبات.



ونسبت النيابة للمتهمين تأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة، كما أسندت لهم ارتكاب جرائم قتل وتخريب وإيذاء الأفراد، وإلحاق الضرر بالأموال والمباني العامة، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.