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حوادث
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:00 م

النيابة تواجه المتهم بقتل مقاول ونجله بالواقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2440472

واصلت نيابة بندر المنيا تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، تحقيقاتها مع الرقيب شرطة "ربيع مصطفى خليفة" 43 عاما، المتهم بقتل مقاول ونجله أمام كنيسة نهضة القداسة في وسط مدينة المنيا، حيث وجهت للمتهم تهمة القتل، وقررت تحريز سلاحه الميري المستخدم في الحادث.

كما انتهت النيابة العامة من تفريغ كاميرات المراقبة بالشارع الذي وقع به الحادث، ومن المنتظر أن تستمع النيابة لأقوال الخفير الخصوصي الذي كان متواجدا وقت وقوع الحادث.

قال مصدر قانوني إن النيابة تعكف على إعداد تقرير بالواقعة ومجريات التحقيقات مع كافة الأطراف قبل أن يصدر أمر الإحالة للمتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكان فريق من النيابة العامة توجه إلى كنيسة نهضة القداسة الإنجيلية التي وقع الحادث أمامها وتقرر التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بها التي سجّلت الحادث.

وكانت مديرية الأمن قد تلقت إخطارًا الأربعاء الماضي، من شرطة النجدة بقيام "ربيع مصطفى خليفة" 43 عامًا، مقيم بقرية الخيالة بمركز أبوقرقاص، رقيب شرطة بإطلاق النيران على كل من: عماد كمال صادق، 50 عاما، ونجله "ديفيد" 25 عاما، وهما خفر على موقع إنشائي تابع لشركة مقاولات أمام خدمة رقيب الشرطة، وقد أسفر عن ذلك مصرعهما.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، وتجددت وعلى أثرها قام الأول "الشرطي" بإطلاق النار عليهما مما أسفر عن وفاتهما.

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