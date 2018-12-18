"مجلس بحوث المياه" يناقش صيانة المنشآت المائية

بدأت وقائع اجتماع مجلس إدارة للمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الرى، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد عبدالحى، رئيس المركز، لبحث متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابق ونقل الوحدة المركزية لنوعية المياه إلى المركز القومى لبحوث المياه، وعرض لائحة اللجنة العلمية الدائمة للمركز، كما تم عرض بعض الموضوعات الفنية لمعاهد بحوث الإنشاءات، وصيانة القنوات والمنشآت المائية، وإدارة المياه بخصوص إدراج بعض الموضوعات البحثية فى أعمال المعاهد البحثية.



يعقد الاجتماع بحضور المستشار شحاتة هيرمينا ميخائيل، وكيل مجلس الدولة، والدكتور محمد صلاح السعيد، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الرى، والدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ونواب رئيس المركز ومديرى المعاهد والوحدات البحثية، ومدحت عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية.