رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر "الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات"

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا صباح اليوم؛ فعاليات المؤتمر الدولي الثاني في الرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، الذي تنظمه كلية العلوم على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأكد "سبع" أهمية المؤتمر باعتباره فرصة هائلة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في المجالات التي يناقشها، مقدما الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر متمنيا لهم تحقيق النجاح والتميز والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق.



وأشار الدكتور عبدالعزيز عبدالدايم عميد الكلية إلى أن المؤتمر يهدف إلى الجمع بين العلماء والباحثين من مختلف التخصصات في مجالات الرياضيات، والتي تتراوح بين الرياضيات البحتة والتطبيقية، والاحتمالات، والإحصاء، وعلوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.



ومن جانبه أوضح الدكتور الرفاعي قناوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام المؤتمر أن المؤتمر يتضمن مناقشة عدد من الموضوعات منها الجبر، ونظرية الكم، والهندسة التفاضلية، والإحصاء، ونظام المعلومات، والمعلومات الحيوية، والتحليل الوظيفي والمعقد، والرياضيات البيولوجية، والرياضيات المالية، والنمذجة الرياضية، وعلم الهندسة الرياضية، وغيرها.



وأضاف الدكتور محمد عبدالهادي رئيس المؤتمر رئيس قسم الرياضيات بالكلية أن المؤتمر تضمن عقد محاضرات علمية في الفترة من 15-17 ديسمبر حاضر بها أساتذة من عدة دول أهمها السويد والجزائر والمجر والهند.



شارك بفعاليات الافتتاح جمع من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات المصرية والعربية.