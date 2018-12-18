القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
فن
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 01:52 م

محمد مختار يبحث عن شريك لإنتاج فيلم نادية الجندى المخابراتى

محمد مختار ونادية
محمد مختار ونادية الجندى
دعاء عبدالمقصود
dostor.org/2440456

تستعد الفنانة نادية الجندى، لتقديم فيلم سينمائى جديد مع المنتج محمد مختار، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن السينما منذ تقديمها فيلم "الرغبة" فى 2002.

واتفقت نادية الجندى مع زوجها السابق المنتج محمد مختار على استعادة أمجادهما السينمائية معًا من خلال فيلم مخابراتى جار الاتفاق على تفاصيله مع إحدى الجهات السيادية، ومن المقرر إعلان كل تفاصيله الفترة القادمة من خلال مؤتمر صحفى.

الفيلم ذا تكلفة إنتاجية كبيرة، ومن المقرر أن يستعين المنتج محمد مختار بإحدى الشركات الإنتاجية الكبرى للمشاركة فى إنتاجه، حيث ستتخطى تكلفته الإنتاجية 100 مليون جنيه.

العمل سيحمل بين طياته قضية سياسية مهمة، وتجرى "الجندى" جلسات عمل مكثفة وسرية مع محمد مختار من أجل وضع الخطوط العريضة للعمل وتحديد المخرج وأبطال العمل، حيث ترك "مختار" لنادية الجندى حرية اختيار فريق عمل الفيلم.

ومن المقرر أن يصور الفيلم الجديد بالكامل خارج مصر، ويشارك فيه عدد من النجوم من دول مختلفة.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أكثر من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أكثر من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أكثر من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ 3 شهر

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

بمشاركة السيسي.. انطلاق أعمال المنتدى الإفريقي الأوروبي فى فيينا

"مختل".. القصة الكاملة لـ"متحرش الدمرداش"

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

إنفوجراف.. "الإعلامي للوزراء" يرصد شهادة أكبر 3 مؤسسات عالمية عن الاقتصاد المصري

ads
الأكثر قراءة

"الجنايات" تقضي بإعدام قاتل والدته بالمطرية

‎مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم بطريق "مصر- الإسماعيلية"

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه عند الإغلاق

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

نجم الساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر اليوم يلا شوت

الأكثر قراءة

"الجنايات" تقضي بإعدام قاتل والدته بالمطرية

‎مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم بطريق "مصر- الإسماعيلية"

البورصة تخسر 3 مليارات جنيه عند الإغلاق

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

كشكول

بالصور.. إحالة العاملين بـ«وادي الرمل» الابتدائية بمطروح للتحقيق

بالصور.. رئيس أسوان الأزهرية يؤدى صلاة جنازة أحد شهداء القوات المسلحة

نقابة المعلمين تستضيف «100مليون صحة»

أولياء أمور «البريطانية» يقاضون « شوقي» و«عبد الغفار» ..غداً

استشاري المخ والأعصاب: المال لا يجب أن يدخل في معادلة الحصول على العلاج

الأمصار

ميزانية السعودية 2019.. الأكبر في تاريخ المملكة

تفاصيل جديدة في قضية مقتل سائحتين أجنبيتين في المغرب

جامعة تونسية تحرم انتخاب من يصادق على "المساواة في الميراث"

ليتزوج بها.. أردني ينتحل صفة طبيب

جدل كبير حول مكتبة الفنان المصري حسين كامي بعدما سرقها محاميه

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

مكافأة للمبلغين عن قضايا الاحتيال في مجال التأمين الصحي بالصين

أول خدمة استنساخ تجارية فى الصين تستنسخ كلبا مشهورا

هولندا تنتهى من بناء 5 جزر صناعية للحفاظ على التنوع البيئى

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

دراسة تكشف العلاقة بين مرض السكر والتراجع المعرفى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎