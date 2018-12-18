محمد مختار يبحث عن شريك لإنتاج فيلم نادية الجندى المخابراتى

تستعد الفنانة نادية الجندى، لتقديم فيلم سينمائى جديد مع المنتج محمد مختار، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن السينما منذ تقديمها فيلم "الرغبة" فى 2002.



واتفقت نادية الجندى مع زوجها السابق المنتج محمد مختار على استعادة أمجادهما السينمائية معًا من خلال فيلم مخابراتى جار الاتفاق على تفاصيله مع إحدى الجهات السيادية، ومن المقرر إعلان كل تفاصيله الفترة القادمة من خلال مؤتمر صحفى.



الفيلم ذا تكلفة إنتاجية كبيرة، ومن المقرر أن يستعين المنتج محمد مختار بإحدى الشركات الإنتاجية الكبرى للمشاركة فى إنتاجه، حيث ستتخطى تكلفته الإنتاجية 100 مليون جنيه.



العمل سيحمل بين طياته قضية سياسية مهمة، وتجرى "الجندى" جلسات عمل مكثفة وسرية مع محمد مختار من أجل وضع الخطوط العريضة للعمل وتحديد المخرج وأبطال العمل، حيث ترك "مختار" لنادية الجندى حرية اختيار فريق عمل الفيلم.



ومن المقرر أن يصور الفيلم الجديد بالكامل خارج مصر، ويشارك فيه عدد من النجوم من دول مختلفة.