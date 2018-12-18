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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:48 م

رئيس الاتحاد الإفريقى: نهدف لشراكة متبادلة وخلق مصالح مشتركة مع أوروبا

رئيس رواندا بول
رئيس رواندا بول كاجامي، رئيس الدورة الحالية
أ ش أ
dostor.org/2440333

أكد رئيس رواندا بول كاجامى، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، أن إفريقيا تهدف إلى شراكة ممتدة ومتبادلة مع أوروبا، مما يؤدى إلى خلق مصالح مشتركة، تتحقق فيها المنفعة والمكسب لإفريقيا وأوروبا معًا، وذلك من خلال استمرار العمل كما هو معتاد.

وقال "كاجامى"، في كلمة خلال انطلاق فعاليات منتدى "إفريقيا - أوروبا" الذي يعقد فى العاصمة النمساوية "فيينا"، إن "إفريقيا تهدف إلى التركيز على الإبداع وتوفير فرص عمل جيدة للشباب وتحقيق تعاون أكثر مع أوروبا لتحقيق هذه الأهداف"، مضيفا: "لن يتم تقييم النجاح من خلال الإحصائيات فقط، ولكن علينا أن نركز علي جودة هذا التعاون والعمل بين إفريقيا وأوروبا".

وأشار إلى أن توظيف الشباب يمثل أولوية مهمة جدا بالنسبة لنا، حيث تهدف إفريقيا إلى تجاوز مشكلتها وخلق مناطق تجارة حرة، لذلك تهدف المبادرة الإفريقية إلى تحقيق بيئة مناسبة وتواصل بين مؤسسات البنية الأساسية"، وتابع "لدينا الكثير من العمل للقيام به، ولكن هذا ليس بالمستحيل، ليس فقط بين الدول ولكن بين رواد الأعمال والمستثمرين".

وأضاف قائلًا "إن هذا المنتدى يعتبر خطوة جيدة للعمل المشترك بيننا، لقد اخترنا الإبداع كموضوع لهذا المنتدى لأن الإبداع يؤدي إلى معدلات مرتفعة من الإنتاج الاقتصادى"، مضيفًا: " نحن نحتاج إلى تعاون اقتصادي، وأريدكم أن تعرفوا إلى أى مدي نقدر مشاركتكم اليوم ونشكركم علي اهتمامكم".

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