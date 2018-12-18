مدبولي يصدر قرارًا بإعادة تشكيل "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية" بقناة السويس

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.



ويرأس المجلس الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، وبعضوية كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونواب رئيس الهيئة، واللواء أمير سيد أحمد ممثلًا عن وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عدد من ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية، وهم: الدكتور عاصم عبدالحميد الجزار، واللواء كامل الوزير، والمستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم، وأشرف محمد نجم، والمهندسة صباح محمد عبداللطيف مشالي.



كما نص القرار على أن تكون عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.



ووفقًا للقرار، يتم دعوة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير النقل، وممثل عن هيئة قناة السويس، بصفة دائمة لحضور جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.