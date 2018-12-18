شركة الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى باكستان

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش آيرويز"، اليوم الثلاثاء، عزمها استئناف رحلاتها إلى باكستان، والتي توقفت منذ نحو 10 أعوام عقب انفجار شاحنة مفخخة أمام فندق ماريوت بإسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الشركة أعلنت أنه سيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا اعتبارا من 15 يونيو 2019 من مطاري هيثرو وإسلام أباد الدولي.



من جانبه، قال توماس درو، المفوض السامي البريطاني في باكستان، إن قرار الشركة باستئناف رحلاتها إلى باكستان يعكس التحسن الكبير في مجال الأمن وتراجع الهجمات المسلحة.