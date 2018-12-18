مصر تؤكد دعمها لـ"عباس" وتجرى اتصالات لوقف التصعيد بالضفة

جدد السفير ياسر العطوى، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، دعم مصر الراسخ للشعب الفلسطينى ولحقوقه المشروعة ودعمها الكامل للرئيس الفلسطينى محمود عباس.



جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها العطوى فى افتتاح اجتماع مجلس الجامعة العربية، بشأن التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب والقيادة الفلسطينية والقرار الأسترالى والبرازيلي حول القدس.



وقال "العطوى" إن مصر سوف تواصل اتصالاتها لوقف التصعيد والتوتر فى الضفة الغربية، انطلاقًا من دورها القومي، ووجه الشكر إلى وفد فلسطين لطلبه عقد هذا الاجتماع الذى أيدت مصر عقده فورًا.



وطالب العطوى الحكومة الأسترالية بالتراجع عّن القرار الذى أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي، بأن بلاده اعترفت بالقدس الغربية عاصمة إسرائيل، حتى لو اقترنت هذه التصريحات بالحديث عّن أهمية تحقيق السلام فى المنطقة.



وقال إننا نرفض اتخاذ أى دولة موقفًا خاصًا بالقدس يخالف الشرعية الدولية، لأنه يشكل مساسًا بموضوعات الحل النهائي للقضية ويؤثر على الاستقرار بالمنطقة، وجدد دعم مصر لنضال الشعب الفلسطينى، لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس.



وأضاف أن مصر تحذر من سياسات الاستيطان وفرض الواقع بالقوة، وطالب المجتمع الدولى بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق طموحاته في إقامة دولته المستقلة.