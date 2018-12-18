Dostor Live يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي وجوادالاخارا

يلتقي فريق الترجي التونسي نظيره جوادالاخارا المكسيكي يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 على استاد هزاع بن زايد، Dostor Live يوفر خدمة متميزة من البث المباشر لأهم مباريات اليوم في كأس العالم للاندية 2018 وذلك في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2018.









مشاهدة مباراة الترجي التونسي جوادالاخارا المكسيكي في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات ( مونديال الأندية ) مباشرة علي قناة بي أن سبورت HD2





وستدور المباراة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف بتوقيت غرينيتش ، والثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية، على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 beIN Sport HD 1.









و يسعى فريق باب سويقة لتحقيق أول فوز في المسابقة بعد 3 هزائم بالاضافة لتحسين ترتيبه بعد مشاركة 2011 و التي حصد فيها الأحمر و الأصفر المركز السادس بعد الخسارة من مونتيري المكسيكي .





و يحاول الأحمر و الأصفر تدارك الخسارة الكبيرة ضد العين الاماراتي بثلاثية كاملة، في المقابل فان فريق غوادالاخارا خسر في ربع النهائي ضد بطل اسيا كاشيما الياباني .