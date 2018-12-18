ضبط 8 أصحاب مخابز استولوا على 54 طن دقيق مدعم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، خاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.



أسفرت جهودها، خلال 48 ساعة، عن ضبط 123 قضية، أبرزها ضبط ثمانية من مالكي المخابز البلدية بدوائر مراكز شرطة "دمنهور- الدلنجات- كوم حمادة، بنطاق محافظة البحيرة" لاستيلائهم على كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المُدعم، قدرها 54،250 طن بالتصرف فيها، وبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأثمرت الحملات التموينية عن ضبط أمين عهدة مجمع تابع لإحدى المجمعات الاستهلاكية، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، قدرها 20،500 ألف عبوة " قرفة- جنزبيل" معبأة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط مالك مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة، قدرها 15،000 ألف لتر "سولار"؛ تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.