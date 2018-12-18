القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
الكابتن
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:35 م

مشاهدة مباراة الترجي و جوادالاخارا بث مباشر الان

مشاهدة مباراة الترجي و جوادالاخارا بث مباشر الان

الترجي التونسي
الترجي التونسي
الدستور
dostor.org/2440301

يلتقي فريق الترجي التونسي نظيره جوادالاخارا المكسيكي يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 على استاد هزاع بن زايد، Dostor Live يوفر خدمة متميزة من البث المباشر لأهم مباريات اليوم في كأس العالم للاندية 2018 وذلك في مباراة تحديد المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2018.

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مشاهدة مباراة الترجي التونسي جوادالاخارا المكسيكي في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات ( مونديال الأندية ) مباشرة علي قناة بي أن سبورت HD2

وستدور المباراة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر انطلاقا من الساعة الواحدة و النصف بتوقيت غرينيتش ، والثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف بتوقيت السعودية، على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 beIN Sport HD 1.

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و يسعى فريق باب سويقة لتحقيق أول فوز في المسابقة بعد 3 هزائم بالاضافة لتحسين ترتيبه بعد مشاركة 2011 و التي حصد فيها الأحمر و الأصفر المركز السادس بعد الخسارة من مونتيري المكسيكي .

و يحاول الأحمر و الأصفر تدارك الخسارة الكبيرة ضد العين الاماراتي بثلاثية كاملة، في المقابل فان فريق غوادالاخارا  خسر في ربع النهائي ضد بطل اسيا كاشيما الياباني .

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