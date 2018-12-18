ضبط متهمين بغسل 35 مليون جنيه من مصادر غير مشروعة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 4 قضايا بـ7 متهمين؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (16،615،000) مليون جنيه، (47،225) ألف دولار أمريكي، (10) آلاف ليرة لبناني، تم ضبطها نقديا، فضلا عن ضبط تحويلات مالية غير مشروعة بلغت (600) ألف ريال سعودي، و(1،500) دينار كويتي، و(1،205،000) دولار أمريكي، و(3) آلاف درهم إماراتي.



ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 10 قضايا أخرى بـ12 متهما؛ لقيامهم بـارتكاب جرائم (تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب)، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (1،100) ألف جنيه مصري، (2،600) ألف جنيه مصري مقلد.



وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة خلال أسبوع، عن ضبط 9 قضايا بـ33 متهما بارتكاب جرائم (الرشوة، واستغلال النفوذ، فساد المحليات، وضبط (4) قضايا بـ (7) متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدي بأموال جهة عملهم، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (5،417،169) مليون جنيه مصري.



وتم حصر ممتلكات 3 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتة، حيث بلغ حجم المضبوطات فيها (35،000،000) مليون جنيه مصرى، وحصر ممتلكات (متهم) لقيامه باستغلال مواقعه الوظيفي في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقد بلغ حجم المضبوطات (5،000،000) مليون جنيه مصري، وضبط (2) قضية بعدد (2) متهم لاستيلائهما على أموال البنوك وعملائهما دون وجه حق، وقد بلغ حجم المضبوطات فيها (17،500) ألف جنيه مصرى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الجهود.