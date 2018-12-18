الليلة.. الموسيقار محمود سرور ضيف "الباز" في 90 دقيقة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، الموسيقار محمود سرور، في حوار خاص في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على قناة "المحور" الفضائية، ضمن سلسلة حلقات "شاهد على العصر"، ليكشف معلومات لأول مرة عن مشاهير الطرب والسينما والدراما في مصر والوطن العربي.



ويكشف "سرور" كذلك عن علاقته بنجوم الفن والسينما، كما يرد على العديد من الموضوعات، وبدايته في عزف الكمان، وأبرز المواقف التي يتعرض لها خلال الحفلات، وعمله مع نجوم الفن والسينما.



عمل "سرور" مع العديد من المطربين فى الوطن العربي، منهم الفنان عمرو دياب ومحمد عبده وماجد المهندس وتامر حسني وشيرين عبدالوهاب.



كما عمل مع كبار المشايخ في الأدعية الدينية والمديح، ومنهم: الشيخ محمد عمران والشيخ سيد القاضي والشيخ نصرالدين طوبار، واستنبط منهم أصول المقامات الشرقيه، وتعلم منهم دهاليز اللعب على المقامات.



ولم يقتصر تعامل "سرور" مع الأصوات الغنائية المعروفة، فقد حرص أن يكون وفيًا لآلة "الكمان" التي أحبها مبكرًا وجعلها تغني طربًا بإبداع منقطع النظير، ليحتل مكانة رفيعة في الأوساط الموسيقية الإقليمية والعالمية، بانضمامه إلى الأوركسترا الكندية لعزف ما يقرب من ساعة على المسرح.



يذكر أن آخر أعماله كان منذ يومين في ذكرى تجديد البيعة للملك سلمان بالسعودية، سبقه بأسبوعين فقط حفله بدار الأوبرا، الذى أبدع فيه بمعزوفة إنما للصبر حدود، والربابة، ويا حبيبتي يا مصر.