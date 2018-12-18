عرض فيلم "مدام كوري" بمكتبة الإسكندرية.. 27 ديسمبر

ينظم مركز الفنون والوسائط المتعددة، بمكتبة الإسكندرية٬ عرضا للفيلم الروائي الطويل "مدام كوري"، للمخرج مارفن ليروي٬ في الواحدة ظهر الخميس الموافق 27 ديسمبر الجاري.



يروي الفيلم قصة ماري كوري، الطالبة الفقيرة في جامعة السوربون في عام 1890 في باريس، إذ قادتها الصدفة إلى التعرف إلى الأستاذ بيير كوري، البروفيسور الذي بدأ العمل معها جنبًا إلى جنب، وسرعان ما تحول إعجابه بشغفها العلمي إلى حب.



ماري كوري حائزة على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1903، مع زوجها بيير كوري، كما فازت أيضًا بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1911.



الفيلم روائي باللغة الإنجليزية، مع كتابة النص باللغة نفسها، من إنتاج 2007، وتبلغ مدة عرضه 124 دقيقة.