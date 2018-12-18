تأجيل محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش إسكندرية"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابي بعزبة محسن بالإسكندرية، لـ25 ديسمبر لاستكمال المرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين: فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية: معتز مدحت، ووليد رشاد.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة، وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.