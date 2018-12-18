رئيس جامعة كفرالشيخ يتابع "التشطيبات" النهائية بمسرح الجامعة

تابع الدكتور ماجد عبدالتواب القمري؛ رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال التشطيبات النهائية بمسرح الجامعة، للوقوف على أهم وآخر المستجدات بالمسرح، كما التقى مسئولي شركة المقاولون، وشدد على ضرورة الانتهاء من تسليم المسرح خلال الموعد المحدد، استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات المصرية الثانى عشر، الذي تنظمه جامعة كفرالشيخ في فبراير القادم، فضلًا عن استضافة مؤتمرات الشباب والفعاليات الكبرى في الدلتا.



وأكد "القمري"، أن مساحة مسرح الجامعة تبلغ 2400 متر، بإجمالي عدد 1500 كرسي، بالإضافة إلى القاعات الملحقة، وقاعات كبار الزوار، لافتًا إلى أنه قد تم الانتهاء من تركيب الإضاءة، وجار الانتهاء من تركيب وحدة الصوت، وتفصيل الستائر، وفرش المسرح بالموكيت، وتثبيت الكراسى، حتى يتم تسليم المسرح فى الموعد المحدد.



وأوضح "القمرى"، أن المسرح يعتبر منارة ثقافية لعقد المؤتمرات الدولية والمحلية، فضلًا عن رفع مستوى الرقى الثقافى بجامعة كفرالشيخ، مشيرًا إلى أن المسرح يُعد من أكثر الفنون تأثيرًا فى نفوس المتلقين على تباين أذواقهم وثقافاتهم.



وأضاف "القمرى"، أن المسرح الجامعي الجديد يتفرد بخصائص مميزة تجعله مختلفًا في نواح كثيرة، فضلًا عن جدواه الثقافي، وفي ظل الدعم المالي الكبير الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعة بوصفها مؤسسات تعليمية وتربوية تعنى بإنتاج الفن، والفكر، والذوق، والثقافة، إلى جانب الأبحاث العلمية، مما يستوجب الأمر تأهيل البنية التحتية الباعثة على النشاط الثقافي والفني، للمساهمة في بناء الشخصية المتوازنة التي تجمع بين الفنون.

