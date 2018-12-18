الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالقدس بذريعة البناء دون ترخيص

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل المقدسي "أمين عقيل أبورافت" من جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة.



وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شرعت، منذ الصباح، بهدم منزل المقدسي في بلدة جبل المكبر، بذريعة البناء دون ترخيص.



كانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أدانت مرارا، وبأشد العبارات، سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتبرته جزءا لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي، وحلقة في مسلسل احتلالي جهنمي، يهدف إلى تفريغ القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مواطنيها الأصليين، لإحلال المستوطنين اليهود مكانهم.



وحذرت الوزارة، في بيانات في السابق، من مغبة التعامل مع هدم منازل الفلسطينيين كأرقام تضاف إلى الإحصائيات، وكأمور باتت مألوفة واعتيادية تتكرر يوميا، لأن هذا النمط من التعامل التآمري يخفي حجم معاناة العائلات الفلسطينية بنسائها وشيوخها وأطفالها واقتصادياتهم جراء هدم منازلهم، ويخفي أيضا حجم الألم والشقاء الذي تفرضه سلطات الاحتلال على العائلات الفلسطينية ومستقبلها ومستقبل أبنائها.



وعبرت الخارجية عن عميق صدمتها من ردود الفعل الدولية الباهتة تجاه سياسة هدم المنازل الفلسطينية، معتبرة أن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.