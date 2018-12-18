"التعاون الخليجى" يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة فى نيويورك

وقعَّت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة، مذكرة تفاهم للمشاورات بين الجانبين، وذلك في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالأمم المتحدة السفير ميروسلاف جينكا.



وقال "العويشق"، إن مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها تنظم المشاورات بين الشئون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون والإدارة العامة للشئون السياسية في الأمم المتحدة، في المجالات السياسية والتسوية السلمية للنزاعات وحماية المدنيين، والمشاركة الفاعلة للمرأة، وتبادل الخبرات في الدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء السلام.



وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والأمم المتحدة يعكس حرص الجانبين على تعزيز وتنمية علاقاتهما في مختلف المجالات.