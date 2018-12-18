مسئولون خليجيون يبحثون فى الكويت إنشاء هيئة موحدة للطيران المدنى

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الحادى عشر للجنة النقل الجوى لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.



وقال نائب المدير العام لشئون سلامة الطيران والنقل الجوى ومركز تنسيق نظم السلامة بالإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية المهندس عماد الجلوى- فى تصريح صحفى- إن الاجتماع سيناقش الإطار العام لدراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدنى، بالإضافة إلى مسودة اتفاقية خدمات النقل الجوى بين دول المجلس.



وأضاف "الجلوي" أن الاجتماع سيتطرق إلى آخر مستجدات الحوار مع المفوضية الأوروبية، والتعديل المقترح من الإمارات بتعديل القانون الخاص بالمنافسة العادلة، بالإضافة إلى مناقشة أنظمة النقل الجوى بدول المجلس وما يستجد من أعمال أخرى.



وأوضح أن اجتماعًا آخر سيعقد غدًا للجنة الملاحة الجوية، لدراسة إنشاء مجال جوي علوي لدول المجلس، ودور ومسئوليات مرافق الأرصاد الخليجية عند تفعيل المسار العلوي الموحد، لا سيما ما يتعلق بتزويد البيانات المتعلقة بحالة الطقس على المسار العلوى، وإصدار أى تحذيرات في الحالات الجوية التي قد تؤثر على سلامة الطائرات في المجال الجوي العلوي الموحد.



وأشار "الجلوى" إلى أن الاجتماع سيناقش كذلك أهمية موافقة القوات الجوية بكل دولة من دول المجلس على "مشروع الشئون العسكرية بالأمانة العامة"، واستيفاء متطلبات التأهيل لأطقم الملاحة الجوية العسكرية المسيرة لإدارة حركة الملاحة الجوية المدنية، والربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية، وعوائق انسياب الحركة في الأجواء الخليجية، وتبادل بيانات ومعلومات الطيران والتنسيق المدني والعسكري، لافتًا إلى أنه سيتم كذلك عقد الاجتماع الخامس عشر الخاص باللجنة التنفيذية لدول مجلس التعاون الخليجى، بحضور رؤساء هيئات الطيران المدني في دول المجلس.