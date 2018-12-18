القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
01:58 م

يلا شوت مشاهدة مباراة العين ضد الترجي في كأس العالم للأندية (بث مباشر)
مصر
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 12:25 م

الأرصاد: غدًا طقس معتدل تصاحبه رياح مثيرة للأتربة.. والقاهرة 20 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2440276

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 14 20
شبين الكوم 14 20
طنطا 13 20
دمنهور 13 19
الإسكندرية 13 19
بلطيم 12 20
مطروح 11 20
السلوم 10 16
سيوة 09 19
بورسعيد 12 20
دمياط 12 20
الزقازيق 11 19
الإسماعيلية 10 20
السويس 12 20
العريش 10 21
رفح 10 20
رأس سدر 11 23
نخل 03 18
نويبع 16 21
طابا 11 19
كاترين 05 17
الطور 12 23
شرم الشيخ 17 25
الغردقة 14 24
مرسى علم 15 23
الفيوم 11 20
بني سويف 11 20
المنيا 08 20
أسيوط 07 20
سوهاج 08 21
قنا 09 21
الأقصر 09 22
أسوان 10 22
أبوسمبل 10 22
الوادي الجديد 08 24
شلاتين 16 26
أبورماد 17 24
رأس حدربة 18 23
حلايب 19 24


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 21 33
المدينة 15 26
الرياض 12 23
المنامة 18 23
أبوظبي 18 26
الدوحة 17 24
الكويت 10 22
دمشق 06 14
بيروت 14 18
عمان 05 14
القدس 07 14
غزة 12 20
بغداد 10 18
مسقط 19 24
صنعاء 03 20
الخرطوم 16 30
طرابلس 10 18
تونس 07 17
الجزائر 10 17
الرباط 10 20
نواكشوط 16 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 04 10
اسطنبول 06 12
إسلام آباد 05 20
نيودلهي 06 22
جاكرتا 24 33
بكين -03 06
كوالامبور 24 33
طوكيو 04 11
أثينا 06 12
روما 02 10
باريس 03 06
مدريد -01 10
برلين -01 03
لندن 05 07
مونتريال -06 -02
موسكو -12 -08
نيويورك -01 09
واشنطن 01 10

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 19 دقيقة

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا

منذ 3 أيام

"الزراعة": استيراد بـ2.5 مليار جنيه تقاوي بطاطس بنظام الائتمان

منذ أقل من شهر

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ أقل من شهر

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ أقل من شهر

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ أقل من شهر

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

الآن

كشف غموض العثور على جثة موظف بقطعة أرض فى الوادى الجديد

الإحصاء: 638 مليون دولار خسائر قطر من المقاطعة المصرية

منح "الضبطية القضائية" لعدد من العاملين بالمصنفات الفنية

سفير الكاميرون: السيسي يمتلك الرؤية وننتظر الكثير من رئاسته للاتحاد الأفريقي

ads
الأكثر قراءة

‎مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم بطريق "مصر- الإسماعيلية"

الإحصاء: 638 مليون دولار خسائر قطر من المقاطعة المصرية

الجامعة العربية تدين انتهاك تركيا للسيادة العراقية

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

ألبومات الصور

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

"معًا".. مبادرة شبابية تعلم ذوي الاحتياجات الخاصة إعادة التدوير (فيديو)

قصة "كوبرى الموت" حاصد أرواح الشباب بقرية ميت نما (صور)

نجم الساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر اليوم يلا شوت

الأكثر قراءة

‎مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم بطريق "مصر- الإسماعيلية"

الإحصاء: 638 مليون دولار خسائر قطر من المقاطعة المصرية

الجامعة العربية تدين انتهاك تركيا للسيادة العراقية

النيابه تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

كشكول

بالصور.. محافظ الشرقية يشهد احتفال اليوم العالمي للمعاق

«وزير التعليم» يكشف حقيقة إضافة التربية الرياضية للمجموع

«القمري»: مسرح جامعة كفر الشيخ الجديد يستوعب 1500 شخص

كيف تكتشفين آلام أذن طفلك؟.. الطبيب يجيب

ضبط مدرس تحرش بطالبة أثناء الدرس الخصوصي بسندوب

الأمصار

لن تر ابنها أبدا.. أم يمنية تعيش مأساة إنسانية بسبب ـرامب

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة "إتاحة المعرفة.. رؤية مستقبلية"

السودان يكشف هدف زيارة البشير لسوريا

الرئيس الفلسطيني يلتقي ملك الأردن في عمان

بعد تهديداتها بالقتل.. ملكة جمال إقليم كردستان: لن أغادر العراق

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

مكافأة للمبلغين عن قضايا الاحتيال في مجال التأمين الصحي بالصين

أول خدمة استنساخ تجارية فى الصين تستنسخ كلبا مشهورا

هولندا تنتهى من بناء 5 جزر صناعية للحفاظ على التنوع البيئى

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

دراسة تكشف العلاقة بين مرض السكر والتراجع المعرفى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎