الأرصاد: غدًا طقس معتدل تصاحبه رياح مثيرة للأتربة.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.



كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 19

الإسكندرية 13 19

بلطيم 12 20

مطروح 11 20

السلوم 10 16

سيوة 09 19

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 12 20

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 11 23

نخل 03 18

نويبع 16 21

طابا 11 19

كاترين 05 17

الطور 12 23

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 08 20

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 09 21

الأقصر 09 22

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 08 24

شلاتين 16 26

أبورماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 24





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 33

المدينة 15 26

الرياض 12 23

المنامة 18 23

أبوظبي 18 26

الدوحة 17 24

الكويت 10 22

دمشق 06 14

بيروت 14 18

عمان 05 14

القدس 07 14

غزة 12 20

بغداد 10 18

مسقط 19 24

صنعاء 03 20

الخرطوم 16 30

طرابلس 10 18

تونس 07 17

الجزائر 10 17

الرباط 10 20

نواكشوط 16 28



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

أنقرة 04 10

اسطنبول 06 12

إسلام آباد 05 20

نيودلهي 06 22

جاكرتا 24 33

بكين -03 06

كوالامبور 24 33

طوكيو 04 11

أثينا 06 12

روما 02 10

باريس 03 06

مدريد -01 10

برلين -01 03

لندن 05 07

مونتريال -06 -02

موسكو -12 -08

نيويورك -01 09

واشنطن 01 10

